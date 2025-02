Autor de dois golaços na vitória do Grêmio, Pavón celebra boa fase e explica escolha pela ‘7’

Camisa 7 tricolor fecha a goleada por 5 a 0 com duas pinturas e é destaque do time neste começo de temporada

O domínio perfeito pelo lado esquerdo de ataque rente a linha lateral, acompanhado do corte para dentro e do chute certeiro na bochecha da rede. Cristian Pavón anotou dois golaços na vitória do Grêmio por 5 a 0 sobre o Pelotas, nesta terça-feira (12), pelo Campeonato Gaúcho. O argentino, que marcou o quarto tento tricolor, também fechou a conta em um chute de primeira dentro da área, sem deixar a bola cair após lançamento. Na saída do gramado, o ponta gremista destacou o segundo dos dois gols na Arena do Grêmio.

“Acho que sim (foi o gol mais bonito com a camisa do Grêmio). A verdade, portanto, é que estou muito feliz que hoje as coisas aconteceram para o time. Esse time merece, treina para c******* e vamos por mais”, iniciou o atacante.