Atlético e Palmeiras fecham novo negócio e trocam jogadores

Galo e Verdão fazem troca por empréstimo de Bruno Fuchs e Caio Paulista. Ambos chegam com direitos fixados

O acordo está em fase final, com os detalhes sendo definidos. O modelo será o de empréstimo, com direitos fixados.

No Atlético, há a necessidade de contratar um lateral-esquerdo. Isso porque, com Rubens atuando como meia – sua posição original – Guilherme Arana ficou sem uma alternativa imediata. Assim, Caio Paulista, que está encostado no Verdão, se apresentou como uma boa opção.

Do lado alvinegro, Bruno Fuchs se mostrou incomodado por perder espaço no elenco. O defensor não tem sido utilizado por Cuca e, no último fim de semana, durante o clássico contra o Cruzeiro, o treinador optou por escalar Igor Rabello quando precisou de um zagueiro, o que motivou o jogador a pedir para ser negociado.

Fuchs chegou ao Galo por empréstimo do CSKA da Rússia, com cláusulas contratuais que permitiam sua compra. Isso aconteceu no fim da temporada passada.