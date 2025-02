Amuzu frisa que Quinteros o convenceu a acertar com o Grêmio: ‘Decisão fácil’

Novo atacante do Imortal também frisou que os melhores jogadores do mundo são do Brasil. Belga vai vestir a camisa 9

O Grêmio promoveu a apresentação do atacante Francis Amuzu, nesta quarta-feira (12), no CT Luiz Carvalho. Apesar de ser um jogador de velocidade e atuar preferencialmente pelos lados do campo, ele vai vestir a camisa 9 do Imortal. O atleta confessou que o técnico Gustavo Quinteros teve papel fundamental para acertar com o clube gaúcho. Isso porque o comandante lhe convenceu a concordar com a transferência após uma conversa.

“Uma coisa que gostei muito do Grêmio foi que o técnico ligou para mim. Eu conversei com o técnico e ele me passou muita confiança. Para mim foi uma decisão fácil (vir para o Grêmio). Os melhores jogadores do mundo são brasileiros, como Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior. Vir para o futebol brasileiro foi uma escolha fácil”, esclareceu Amuzu.