Wendell pode ganhar seus primeiros minutos no São Paulo contra o Velo Clube

Jogador viajou com a delegação para Brasília e deve ao menos ficar no banco de reservas no próximo jogo do Tricolor Paulista / Crédito: Jogada 10

O São Paulo terá uma grande novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Velo Clube, nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, de Brasília, no Mané Garrincha, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Wendell deve estar no banco de reservas e ser opção de Zubeldía para o confronto.

Wendell foi com a delegação do São Paulo para Brasília, mesmo sabendo que não jogaria contra a Inter de Limeira. Contudo, como a equipe vai fazer outro jogo no Estádio Mané Garrincha, o Tricolor decidiu levar o lateral-esquerdo visando justamente este duelo contra o Velo Clube.