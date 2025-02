União-MT x Vasco, pela Copa do Brasil, será em Cariacica (ES)

O União Rondonópolis-MT anunciou nesta terça-feira (11) que vendeu o mando de campo do duelo contra o Vasco, válido pela Copa do Brasil. A partida da próxima terça (18), que seria no estádio Luthero Lopes, casa do time mato-grossense, passa, então, para o Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

A equipe do Mato Grosso recebeu, segundo informações do “ge”, R$ 700 mil pela venda do campo. A ideia inicial, porém, era manter o jogo para Rondonópolis. No entanto, a diretoria do clube revelou que o Poder Público Municipal não deu “resposta positiva” quanto a requisição de mandar a partida em seu estádio. A CBF ainda não confirmou a mudança de local do jogo, válido pela primeira fase e com cunho definitivo, já que não há partida de volta.