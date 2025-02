SporTV e Globoplay vão exibir série de clube paulista da Série A; veja data de lançamento

Coprodução da 'Beyond Films', documentário será dividido em seis episódios que contarão desde os bastidores aos desafios em campo / Crédito: Jogada 10

O diretor Marcelo Pizzi decidiu documentar os bastidores do Red Bull Bragantino ao longo da temporada 2024. Uma coprodução da ‘Beyond Films’, a série ‘A Próxima Jogada’ será dividida em seis episódios e exibida pelo SporTV a partir da próxima sexta-feira, 14. Os três primeiros capítulos também ficarão disponíveis no Globoplay. A série mergulha não só nos desafios do clube, dentro e fora de campo, como aborda a mentalidade de sua gestão. Por isso, o Bragantino abriu as portas do CT para gravações diárias, a fim de explorar desde às estruturas ao dia a dia do trabalho, além da organização interna da agremiação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ideia se baseia em clarear um pouco mais da abordagem usada pelo clube dentro do futebol nacional em meio à forte influência europeia em suas raízes. Isso tudo a partir de um estilo de jogo capaz de dialogar com seu torcedor.

“Acho interessante observar como existe uma mentalidade de gestão e execução do futebol no Red Bull Bragantino e como essa mentalidade, com grande influência europeia, enfrenta o caos que o futebol brasileiro pode gerar. Na temporada 2024, esse conflito ficou nítido, principalmente quando observamos o desempenho da equipe. Além disso, fomos sempre em busca de um DNA futebolístico capaz de agradar torcedores do clube, mas também os fãs de futebol em geral”, disse Pizzi. Os episódios O piloto apresenta o pontapé de Pedro Caixinha no desafio de repetir o nível apresentado na temporada anterior, em 2023. Desde os desafios às histórias guardadas sem sete chaves. A série se desenrola na narrativa dos conflitos internos do Bragantino envolto aos do futebol nacional, como a paralisação do campeonato pelas enchentes no RS, por exemplo. Tais desafios no extracampo ocorrem em paralelo aos das quatro linhas, visto que o desempenho colocava o time em uma situação complicada. Não à toa, o último episódio traz o drama das duas últimas rodadas na luta contra o rebaixamento.