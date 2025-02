São Paulo inicia preparação e deve enfrentar Velo Clube com time reserva

Zubeldía deve manter o revezamento que acontece no elenco tricolor e focar no clássico do final de semana

Um dia após empatar com a Inter de Limeira, o São Paulo voltou aos trabalhos no Mané Garrincha. Nesta terça-feira (11) o Tricolor iniciou a preparação para encarar o Velo Clube, na próxima quinta-feira (13), novamente em Brasília. Os titulares na partida contra o Leão realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco esteve em campo.

A tendência é que Zubeldía siga com o revezamento do elenco e entre em campo contra o Velo com o time reserva. Além de evitar o desgaste do elenco, o Tricolor poupará seus jogadores com foco no clássico contra o Palmeiras, no final de semana.