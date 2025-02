São Luiz x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado privilegia carimbar a classificação antecipada para as semifinais e retomar a melhor campanha do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Internacional vai a Ijuí enfrentar o São Luiz, nesta quarta-feira (12), em duelo que ocorre, às 22h (de Brasília), no estádio 19 de Outubro, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Neste embate, o Colorado tem a possibilidade de assegurar sua vaga antecipada para as semifinais do Estadual. Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere pelo sistema pay-per-view.

Como chega o São Luiz O Rubro caiu para a quarta colocação do Grupo C, com seis pontos. Após a derrota para o Caxias, foi ultrapassado pelo Brasil de Pelotas, ou seja, o confronto com o Inter ganhou uma importância maior na luta contra o rebaixamento. A diretoria optou por demitir o treinador Alessandro Telles depois do revés para o Grená. Além disso, o defensor Bruno Jesus e o meio-campista Anderson Recife vão cumprir suspensão, pois receberam cartão vermelho no último compromisso da equipe. Como chega o Internacional Até o momento, o Colorado é dono da segunda melhor campanha do Campeonato Gaúcho. O time vermelho da capital é o líder do Grupo B, com 14 pontos, e é o único participante ainda invicto no torneio. Contudo, o empate em 1 a 1 no Gre-Nal fez o Inter ligar o sinal de alerta, pois viu o Caxias reduzir a desvantagem para dois pontos.