Rubiales diz em julgamento que beijo em Hermoso foi consentido

“Perguntei se eu poderia lhe dar um beijo e ela disse ‘ok’, foi o que aconteceu. O que aconteceu (o beijo) não teve importância, nem para mim nem para ela”, disse Rubiales durante a primeira declaração no julgamento por suposta agressão sexual e coação, que começou em 3 de fevereiro.

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou nesta terça-feira (11/2) que está “totalmente certo” de que a jogadora Jenni Hermoso consentiu o beijo que ele lhe deu após a vitória da seleção feminina da Espanha na final da Copa do Mundo de 2023.

O ex-mandatário, afinal, está sendo julgado por suposta agressão sexual e coação na tentativa de amenizar o escândalo causado pelo beijo na boca que deu em Hermoso. O fato, afinal, aconteceu durante a cerimônia de premiação após a final da Copa do Mundo feminina, em agosto de 2023.

Luis Rubiales ainda disse que se “comportou errado”, já que o cargo dele exigia uma outra postura.

“Eu me comportei como um esportista comemorando um título e deveria ter me comportado no meu papel institucional. Eu estava errado”, completou.