Real Madrid vira sobre o City e abre vantagem nos playoffs da Champions

Manchester City x Real Madrid

As equipes cumpriram a promessa de um grande jogo no Etihad Stadium. O Real Madrid começou melhor e criou várias oportunidades de balançar a rede nos primeiros 15 minutos. No entanto, o City aproveitou a boa jogada pelo lado esquerdo e abriu o placar com Haaland, aos 18. Os ingleses tiveram mais posse de bola na primeira etapa, porém as chances mais claras foram do time merengue. Vini Jr, inclusive, acertou o travessão em finalização colocada.

Na volta do intervalo, o Real Madrid tomou conta do jogo. Os visitantes foram para cima e obrigaram o goleiro Ederson a fazer boas defesas. No entanto, o brasileiro não conseguiu defender o gol de canela marcado por Mbappé, aos 14 minutos. O time merengue ainda buscou a virada, mas a noite parecia ser de Haaland. Foden foi derrubado na área por Ceballos e o atacante norueguês converteu o pênalti para recolocar o City em vantagem.

Contudo, a reação do Real Madrid começou com a entrada de Brahim Díaz, aos 39 minutos. Em sua primeira participação no jogo, o atacante aproveitou rebote e deixou tudo igual no Etihad. Além disso, já nos acréscimos, Bellingham balançou a rede e confirmou a virada merengue em Manchester.