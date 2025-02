Olho nas contas: veja as probabilidades do Fluminense para avançar à semi do Carioca

Com o término da 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense ainda tem chances de garantir uma vaga nas semifinais e almejar o título. No entanto, além de necessitar vencer as duas partidas que restam (Nova Iguaçu e Bangu), terá que torcer por uma combinação de resultados para avançar na competição.

No momento, o Tricolor soma 11 pontos e ocupa a 9ª colocação, fora inclusive da zona de classificação para a Taça Rio. Caso os comandados do técnico Mano Menezes triunfem nos dois jogos que faltam, chegarão aos 17 pontos.