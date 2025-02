Negócio de Vasco e Fenerbahce por GB mela por problema médico

O atacante GB deve seguir no Vasco. Apesar de ter negociação avançada com o Fenerbahce (TUR) por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,8 na cotação atual), o jogador de 20 anos ficará no Gigante da Colina. Isso porque o clube turco detectou uma lesão na perna direita do atleta, o que inviabilizou sua contratação.

Afinal, de acordo com a jornalista Aline Nastari, do “TNT Sports”, em publicação nesta terça-feira (11), o departamento médico do Fener acredita que o ligamento do jogador não está sustentável. Dessa forma, o clube entende que haveria necessidade de intervenção cirúrgica, o que ia de encontro com a percepção dos médicos do Vasco.