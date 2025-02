Natanael se firma como titular do Atlético e comemora bom momento

A lateral direita do Atlético começou a temporada sem um titular definido. Com a saída de Mariano, no final da temporada de 2024, a disputa passou a ser entre Saravia e o recém-contratado Natanael. No entanto, o jovem de 23 anos chegou e assumiu a posição.

Com quatro jogos até o momento, além da pré-temporada nos Estados Unidos, o atleta garantiu seu lugar na equipe e vive uma excelente fase com a camisa alvinegra.