Na reta final da janela, Fluminense segue na busca por volante e atacante

Tricolor, no momento, negocia com Otávio, do Atlético-MG, e busca suprir a saída de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia / Crédito: Jogada 10

Na reta final da janela de transferências, o Fluminense terá até o dia 28 de fevereiro para intensificar a procura por novas peças no mercado. Nesse sentido, o Tricolor ainda busca as contratações de um volante e de um atacante. A informação é do portal “ge”. O clube mira a contratação de Otávio, que atualmente pertence ao Atlético-MG, para o setor de meio de campo. Dessa forma, o jogador, de 30 anos, é o principal alvo do momento e tem contrato com o Galo até junho de 2026. Antes disso, o clube chegou a negociar com Gustavo Cuellar, ex-Al-Shabab, que preferiu a oferta do Grêmio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No momento, o Fluminense conta com Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Hércules para atuarem na posição, assim como Lima, que também pode exercer a função.