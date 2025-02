Movimentado! Brasil lidera em transferências internacionais

Em 2024, Brasil foi o que mais contratou atletas do exterior e também o que mais exportou jogadores

O Brasil é, sem dúvida, o país do futebol. Certamente você já ouviu essa frase, e ela continua a fazer sentido, especialmente ao analisar o volume e a quantidade de transferências de atletas para o exterior. De acordo com o Global Transfer Report 2024 da Fifa, o Brasil foi o país que mais realizou transferências internacionais, tanto em número quanto em valor financeiro, na última temporada.

Em 2024, os clubes brasileiros foram os que mais contrataram atletas do exterior, com um total de 1.102 aquisições. Além disso, o Brasil também liderou o ranking de exportação de jogadores, com 1.113 transferências para outros países.