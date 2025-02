Monagas volta a vencer o Defensor e avança na Libertadores

Venezeuelanos repetem, fora de casa, o 2 a 0 na ida e vão enfrentar o Cerro Porteño na 2ª fase da competição / Crédito: Jogada 10

O Monagas está classificado para a 2ª fase da Libertadores-2025. Nesta terça-feira, 11/2, foi até o Estádio Centenário, em Montevidéu, e eliminou o Defensor Sporting ao vencê-lo por 2 a 0, para decepção de uma pequena torcida (pouco mais de mil pessoas) que prestigiou o seu time. Os gols foram de Tomás Rodríguez e Romero. Como também venceu na Venezuela por 2 a 0, o Monagas avança. Dessa forma, irá enfrentar os paraguaios do Cerro Porteño na próxima fase. Assim, com esta passagem de fase, o Monagas, que já ganhara, assim como todos os outro cinco time da primeira fase, US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões), abocanha mais uma premiação, desta vez de US$ 500 mil (R$ 2,8 millhões). A primeira fase ainda contará com mais dois jogos. Nesta quarta, o Alianza de Lima enfrenta o Nacional-PAR (na ida 1 a 1). Enfim, na quinta-feira, o El Nacional receberá o Blooming (na ida, Blooming 3 a 2)

O Monagas mostrou-se superior no duelo desta terça. Embora a posse de bola do time da casa fosse superior, o Defensor não conseguia quebrar o bom sistema defensivo dos venezuelanos. Para piorar, errava muito no posicionamento. Não por acaso, Tomás Rodríguez, de fora da área, e de novo ele (em passe de Romero) perdeeu, ao entrar livre na área, o que seria o primeiro gol dos visitantes. O Defensor até teve uma chance com Prieto e outra com Soria, mas acabou levando o gol aos 33 minutos. Romero aproveitou um erro de Marchesini para dominar e encontrar Tomás Rodríguez livre na esquerda. Desta vez, ele não perdeu, chutando sem chance para o bom goleiro Dawson.