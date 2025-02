Monaco x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (12), Monaco e Benfica se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, na primeira partida entre as equipes nesta fase que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (18), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).