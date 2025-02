Lucas Oliveira pode desfalcar o Vasco contra o Flamengo

Zagueiro sofre entorse no empate com o Sampaio Corrêa; Freitas deve jogar em seu lugar, enquanto Lemos pode surgir entre os relacionados

O Vasco pode ter uma baixa para o jogo contra o Flamengo, no sábado (15), em jogo pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara. Afinal, o zagueiro Lucas Oliveira saiu machucado aos 34′ do segundo tempo no empate em 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira (10), em Saquarema.

Assim, o jogador será reavaliado nesta terça-feira (11) para saber a gravidade da lesão. Segundo o próprio treinador do Cruz-Maltino, Fábio Carille, o jogador sofreu uma torção no tornozelo direito. Logo ao chegar no banco de reservas, ele começou o tratamento com uma bolsa de gelo aplicada no local.