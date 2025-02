Lucas Esteves fica perto assinar com o Grêmio e já tem previsão de estreia

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que defendia o Vitória, já está em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. O clube planeja finalizar a sua inscrição no BID da CBF até esta quarta-feira (12). No caso, trata-se do prazo para o atleta ter condições de estrear na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, o Imortal vai enfrentar o Ypiranga, no próximo sábado (15), às 16h30, no Colosso da Lagoa.

Esta é a previsão interna no Tricolor Gaúcho, de acordo com informação do diretor de futebol, Guto Peixoto, em entrevista ao canal “Careca de Saber TV”.