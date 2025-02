Jardim analisa Cruzeiro e Campeonato Brasileiro, e apresenta diagnóstico para o sucesso

Treinador fez observações em relação ao futebol apresentado no Brasil e apresentou situações dentro do Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim foi oficialmente apresentado e iniciou seu trabalho à frente do Cruzeiro. No entanto, ele já vem analisando a situação do clube há algum tempo. Segundo apurou o Jogada10, o treinador, mesmo à distância, já mantinha conversas e observava a Raposa, o que lhe permitiu fazer um diagnóstico detalhado. Jardim acredita ter a fórmula para o sucesso no futebol brasileiro, baseada nos últimos clubes campeões: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Ele defende que, para alcançar os melhores resultados, é fundamental aliar técnica e intensidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nos últimos anos, principalmente nas equipes que conquistaram títulos e as (Copas) Libertadores, a grande diferença foi a intensidade. As equipes conseguiram equilibrar talento com intensidade no jogo. Foi o caso do Palmeiras, Flamengo e Botafogo”, analisou.