Ídolo do Flamengo critica violência em Neymar: ‘A disputa parece que é por quem dá mais pancada’

Primeiros jogos do astro em sua volta ao Brasil ficam marcados por entradas fortes dos adversários até para evitar dar espaço ao craque / Crédito: Jogada 10

O retorno de Neymar ao Brasil destacou-se pela repercussão midiática em nível mundial. Contudo, também se notabilizou por como ele foi visado pelos adversários nos dois primeiros jogos. Tal cenário foi motivo de crítica de Júnior, atualmente comentarista do Grupo Globo e ídolo do Flamengo. “Parece que estão disputando para ver quem dá mais pancadas no Neymar. Ninguém quer dar um centímetro de espaço para ele, porque sabem que se derem um centímetro ele cria coisas espetaculares. Então, a rapaziada está chegando com um apetite enorme para roubar a bola dele”, pontuou o ex-jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo com poucos minutos em sua reestreia no empate com o Botafogo, de São Paulo, o craque sofreu algumas entradas fortes e rolou no gramado da Vila Belmiro com dores. O roteiro se repetiu em novo empate com o Novorizontino, no último domingo (9).

Neymar compra mansão e abandona o uso de helicóptero para ir ao treino O astro concluiu o investimento em mais uma mansão, agora no Morro Santa Terezinha, em Santos, e deixará de ir ao CT Rei Pelé de helicóptero – economizando consideravelmente, por sinal. O camisa 10 da Vila inclusive já estreou o novo lar junto a Bruna Biancardi, que compartilhou um registro da primeira noite em suas redes sociais. O jogador deixou Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e se mudou para Santos nesta semana. A mansão fica localizada em uma área nobre da cidade e de acesso mais exclusivo, em um condomínio de luxo no Morro, também habitado por Pelé. Atualmente, os atacantes Tiquinho Soares e Soteldo vivem no local.