Fluminense define data para repetir exames no coração de Ganso

O Fluminense já definiu a data para a reavaliação de Paulo Henrique Ganso, diagnosticado com uma leve miocardite, inflamação no músculo do coração. Assim, o clube irá repetir os exames no dia 26 de fevereiro para saber se o meio-campista poderá retornar aos treinamentos com o restante do elenco. A informação é do portal “ge”.

No início do ano, o camisa 10 negociava a extensão de seu contrato com o Tricolor, quando no dia 18 de janeiro teve que ficar afastado dos treinos por causa do problema. Dessa forma, no primeiro momento, a ideia era repetir os exames um mês depois do diagnóstico, porém isso acontecerá uma semana depois do previsto.