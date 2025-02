Fluminense consulta Firmino, mas atacante quer seguir no Al-Ahli

O Fluminense demonstrou interesse em Roberto Firmino durante a janela de transferências. O Tricolor de Laranjeiras entrou em contato com o staff do atacante de 33 anos, que atualmente joga pelo Al-Ahli. No entanto, as conversas não avançaram, já que o jogador manifestou o desejo de continuar sua carreira na Arábia Saudita.

O atleta, que tem contrato com o Al-Ahli até junho de 2026, é um dos jogadores com o maior investimento do clube. Embora sua intenção inicial seja retornar à Europa na janela de transferências do meio do ano, quer seguir na Ásia até lá. As informações são do portal ‘ge’.