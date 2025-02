Flamengo acerta contratação de técnico português para time sub-20

O técnico português Nuno Campos aceitou a proposta do Flamengo e será o novo comandante da equipe sub-20. A expectativa é que ele inicie os trabalhos no Ninho do Urubu após a disputa da Libertadores da categoria, que acontece em março. O treinador vai assinar um contrato de dois anos.

Nuno Campos não chegará sozinho no Flamengo. Ele contará com a companhia do auxiliar Miguel dos Santos, com quem já trabalhou no Toluca, do México, e no Tondela, de Portugal.