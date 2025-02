Ex-jogador de Fluminense e Palmeiras negocia para ser comentarista da Globo

Caso acerte com a amissora, ex-atleta terá sua primeira experiência na função, já que recentemente se aposentou / Crédito: Jogada 10

O ex-volante Felipe Melo, com passagens por Fluminense e Palmeiras depois de seu retorno ao Brasil, tem negociações com a Globo para se tornar comentarista. As partes adotam postura cautelosa e discreta nas conversas, mas caminham para um acerto. Caso haja um desfecho positivo, será a primeira experiência do ex-atleta na função. Afinal, ele decidiu se aposentar recentemente. As aparições de Felipe Melo na televisão foram em participações específicas, além de entrevistas, mas sem um cargo fixo em transmissões esportivas. Deste modo, a possível mudança em atuar como comentarista causa expectativa. Primeiro pelo seu histórico de críticas à imprensa e até mesmo polêmicas no geral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes de convite da Globo, a intenção era ser técnico O ex-volante, em diversas ocasiões, demonstrou a vontade de se tornar técnico e chegou a dar um pontapé inicial nesta carreira, inclusive, com a montagem de uma comissão técnica. Apesar de ser um planejamento para o futuro, Felipe Melo admitiu que recebeu duas propostas para treinar times da Turquia.