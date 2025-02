Everton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo adiado da 15ª rodada da Premier League inglesa, o Everton recebe o Liverpool no clássico da cidade, o dérbi de Merseyside. Este encontro será às 16h30 (de Brasília) e ocorrerá na casa do Everton, o Goodison Park. O time visitante é o favorito. Afinal, o Liverpool lidera a Premier League com 56 pontos, seis à frente do Arsenal. Já os Toffees têm 26 pontos, ocupando o 16º lugar. Mas, apesar da posição ruim na classificação, têm boa distância para a zona de rebaixamento e, com um bom resultado, podem se afastar ainda mais do perigo de cair.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).