Éderson é uma das armas da Atalanta por avanço na Champions

Em adendo a natural vocação ofensiva que é característica do trabalho do técnico Gianpiero Gasperini, um dos pontos destacados do time italiano é o meio-campista brasileiro Éderson. Titular absoluto, ele acumula 34 jogos, quatro gols e uma assistência na temporada. São dois gols nos últimos quatro jogos onde um deles saiu na goleada contra o Verona, no último sábado (8), por 5 a 0.

Seus números no Campeonato Italiano reforçam a importância do brasileiro. O volante é o líder de viradas de jogo corretas pelo Atalanta (15). Além disso, entre os companheiros de equipe, Éderson é líder em desarmes (18) e vice líder em passes (1079) e interceptações (10). A saber, os dados em questão são do portal estatístico ‘Footstats’.

O meio-campista ex-Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, por sinal, tem uma doce lembrança de seu último jogo de Liga dos Campeões. Isso porque ele marcou um belo gol pelo último desafio da primeira fase, contra o Barcelona. O jogo ficou no empate em 2 a 2, resultado que deixou o time italiano a um ponto da vaga direta para as oitavas da competição.

Com Éderson em campo, a equipe de Bergamo só foi superada uma vez na Champions, contra outro gigante da Espanha: o Real Madrid.