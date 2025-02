Dortmund vence o Sporting em Portugal e está muito perto das oitavas da Champions

Equipe alemã não toma conhecimento dos Leões e vencem por 3 a 0 em pleno Alvalade. Guirassy, Gross e Adeyemi marcam os gols / Crédito: Jogada 10

O Borussia Dortmund conquistou um grande resultado no estádio Alvalade, em Lisboa. Nesta terça-feira (11), os alemães venceram o Sporting por 3 a 0, gols de Guirassy, Gross e Adeyemi, e estão com a mão na vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, podem perder até por dois de diferença na Alemanha que alcançam a próxima fase. Na quarta-feira (19), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Sporting, de uma forma geral, foi melhor durante o primeiro tempo. Tinha mais posse de bola no campo ofensivo e finalizou mais vezes, a maioria delas de fora da área, muito por conta da bem postada defesa do Dortmund. Em um destes arremates, Maxi Araújo acertou o travessão. Kobel, em outros lances, foi bem quando exigido. No fim da etapa, os alemães cresceram na partida e por pouco não abriram o placar.