Coritiba empata com Operário e garante classificação para as quartas do Paranaense

O Coritiba está classificado para as quartas de final do Campeonato Paranaense. Na noite desta terça-feira (11), em jogo da décima rodada, o time alviverde empatou por 1 a 1 no Couto Pereira e assegurou classificação para a próxima fase do Estadual. Lucas Ronier marcou para os donos da casa, e Rodrigo Rodrigues deixou tudo igual. O resultado deixa o Coritiba em terceiro lugar, com 17 pontos em dez jogos. Contudo, ainda pode perder posições por Londrina e Cianorte no complemento da rodada. Os jogos ocorrem nesta quarta (12). O time do técnico Mozart encerra, portanto, a primeira fase, sábado (15), diante do Paraná, fora de casa.

Não faltou emoção no Couto Pereira. A começar pelos golaços. Tanto Lucas Ronier, pelo Coxa, quanto Rodrigo Rodrigues, pelo Fantasma, estavam com o pé calibrado. Aos 43 minutos do primeiro tempo, portanto, Ronier acertou um belo chute de canhota, de fora da área, no ângulo direito do goleiro Elias. Na etapa final, aos 31′, Rodrigo Rodrigues fez parecido. Afinal, aproveitou o erro na saída de bola do Coxa e, de pé direito, também de fora da área, empatou o jogo, num belo gol. O goleiro Marisco ainda defendeu um pênalti de Boschilia, meia ex-Coxa, quando os anfitriões estavam em vantagem no placar.