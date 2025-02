Corinthians tenta vencer primeiro clássico no ano e melhorar retrospecto contra os rivais

O Corinthians se prepara para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, de Brasília, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Já classificado, o Timão planeja usar o embate para testar o time titular. Contudo, o Alvinegro também tenta melhorar o seu desempenho recente contra seus rivais do Estado de São Paulo.

Já nesta temporada, o Timão já teve dois clássicos. No primeiro, derrota para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis. Já o outro foi um empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque. Este último foi bastante comemorado pela situação adversa que o Corinthians viveu na partida, já que atuou com um a menos no segundo tempo e viu o Verdão perder um pênalti nos minutos finais.

Auxiliar do Corinthians revela desejo de vencer clássico

Após a vitória diante do São Bernardo, o auxiliar Emiliano Díaz minimizou o desempenho da equipe nos clássicos, mas revelou o desejo de vencer o Santos.

“Jogar um clássico com uma semana de pré-temporada é difícil. Para nós, não muda a relação que estamos fazendo. Sabemos que um clássico não é sempre que vamos ganhar, jogar bem. Há um monte de fatores internos e externos, que não deu para fazer um bom jogo. Mas os clássicos são sempre iguais, queremos ganhar todos”, disse, para completar:

“Não só os clássicos, queremos ganhar todos os jogos, porque todos os jogos são importantes. Para fora, os clássicos são importantes, mas agora teremos mais uma possibilidade, mas jogando em casa. Em casa é diferente. Se vive outra sensação, outra energia. Vamos tratar de fazer um bom jogo e tratar de lutar para pegar os três pontos”, disse Emiliano.