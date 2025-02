Com Neymar, reforços e sem Rollheiser, Santos fecha lista de inscritos no Paulistão

Aparece na lista do Peixe também jogadores que não estão mais no clube. Mudanças só podem ser feitas no mata-mata

Além disso, a lista ainda conta com jogadores que já deixaram o Santos, como nos casos dos atacantes Lucas Braga, que foi para o Vitória, de Wendel Silva (rescindiu o contrato de empréstimo e foi cedido pelo Porto ao Santa Clara, de Portugal) e do meia Patrick (acertado com o Athletico-PR). O trio só poderá estar saindo da lista de inscritos caso o clube avance para a fase eliminatória do Paulistão.

Por fim, Gabriel Verón e Álvaro Barreal também constam na lista, mesmo ainda não terem jogado pelo clube. Afinal, eles foram contratados recentemente e ainda passaram por um processo de adaptação antes de estrear. Em contrapartida, Benjamín Rollheiser, que ainda será anunciado, está fora e só poderá atuar no mata-mata, já que os documentos não chegaram a tempo para inscrição.

Veja a lista completa de inscritos do Santos para o Paulistão:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.