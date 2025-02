Coleção na garagem e obras de arte: a vida de Vini Jr. na mansão de quase R$ 60 milhões

Casa de jogador do Real Madrid fica em um condomínio de luxo no bairro La Moraleja; Brasileiro também coleciona tênis

Vini Jr., um dos astros do futebol mundial que defende o Real Madrid, vive em uma mansão de luxo no bairro de La Moraleja , ao norte de Madrid, de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 60 milhões. Além de uma mansão, o brasileiro tem uma coleção de carros na garagem. Vale ressaltar que o jogador tem um patrimônio avaliado em 21 milhões de euros, de acordo com o “The Sun”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mansão tem extrema privacidade e conta com elevados níveis de segurança, com um posto de proteção e até um quarto do pânico. Além disso, possui elevador interno e um sistema de automação residencial que permite controlar os aparelhos elétricos de uma casa de forma remota. Há também uma bem iluminada sala com grandes janelas e acesso direto ao jardim.