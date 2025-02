Bruna Biancardi, noiva de Neymar, revela detalhes de nova mansão do casal; veja fotos

Casal se mudou oficialmente nesta segunda-feira (10) para casa com vista de tirar o fôlego para praia de Santos / Crédito: Jogada 10

A influenciadora Bruna Biancardi, de 30 anos, compartilhou nesta terça-feira (11), em suas redes sociais, alguns detalhes de sua nova mansão em Santos, onde reside com Neymar e a filha Mavie, de 1 ano. Aliás, esperando a chegada de Mel, segunda filha do casal, Bruna também mostrou como está sua barriga aos fãs durante a filmagem. No vídeo é possível observar Mavie, que aparece brincando no chão ao som de música gospel. Assim, a influenciadora mostrou a sala de televisão, uma mesa de jantar com lustres dourados pendurados e a sala de estar, que possui grandes janelas com vista para a praia do litoral paulista.

A nova residência da família está situada no Morro de Santa Terezinha, em Santos. O imóvel conta, além da deslumbrante vista para o mar mostrada por Biancardi, com uma piscina de borda infinita, jardim e outros luxos. A informação sobre a localização é do jornal "Extra".