Braithwaite e Pavón marcam dois e Grêmio goleia o Pelotas no Gaúcho

O Grêmio teve um pouco de dificuldade, mas quando soube aproveitar a oportunidade, deslanchou. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor goleou o Pelotas por 5 a 0 na Arena do Grêmio, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Braithwaite e Pavón marcaram dois cada um, enquanto Gustavo Martins também marcou o seu.

Com o resultado, o Grêmio encaminhou a sua classificação, na liderança isolada do Grupo A, com 14 pontos. Já o Pelotas segue na lanterna do Grupo B, com seis pontos, e, no momento, disputaria o torneio contra o rebaixamento.