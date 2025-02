Bragantino recusa proposta do Botafogo pelo atacante Henry Mosquera

Massa Bruta conta com colombiano para temporada e não quer negociá-lo com o Alvinegro, que quer mais profundidade no sistema ofensivo

O Red Bull Bragantino recusou a proposta do Botafogo pela contratação em definitivo do atacante colombiano Henry Mosquera. Afinal, o Massa Bruta não quer vendê-lo e conta com o atleta para esta temporada, tendo chance apenas de uma negociação no fim do ano, já para 2026. A informação é do portal “ge”.

No primeiro momento, o Alvinegro tentou a contratação por empréstimo, com opção de compra. Contudo, após a primeira recusa, o clube carioca fez uma nova investida, desta vez em definitivo, mas novamente não chegou a um acordo.