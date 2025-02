Atlético-MG x Flamengo: Fotógrafo atingido por bomba na Arena MRV segue em tratamento

Três meses após a final da Copa do Brasil, Nuremberg, de 67 anos, ainda não voltou à rotina e detalhou seu processo de recuperação / Crédito: Jogada 10

O dia 10 de novembro de 2024 deixou uma marca irreparável na vida de Nuremberg José Maria, de 67 anos. O profissional era um dos credenciados para fotografar a decisão da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na primeira final nacional da Arena MRV. Tudo parecia correr bem até o gol de Gonzalo Plata aos 82′, do título rubro-negro, desencadeou cenas de guerra no estádio, e o fotógrafo acabou atingido por uma das bombas arremessadas. Três meses depois, ele ainda não voltou à rotina. Nuremberg segue em processo de recuperação da cirurgia realizada no pé, após quebrar três dedos e romper tendões da região. Submetido a sessões de fisioterapia, o fotógrafo revelou que ainda sente dores no local e, apesar de ter deixado as muletas de lado, ainda necessita do auxílio de uma bengala.

"Estive no médico e ele me passou mais 10 sessões de fisioterapia. Então já estou na 11ª sessão de fisioterapia. No final do mês tenho médico novamente, só aí que vou ter uma previsão de quando terei alta. Mas, por enquanto ainda, das 20 sessões de fisioterapia, ainda faltam nove ainda. No momento, estou passando bem", contou.

"Às vezes, tenho dor, mas o pé continua inchado e continuo usando bengala. Deixei as muletas. Andando com um pouco de dificuldade, mas usando bengala", contou em entrevista exclusiva ao 'ge'.

“Às vezes, tenho dor, mas o pé continua inchado e continuo usando bengala. Deixei as muletas. Andando com um pouco de dificuldade, mas usando bengala”, contou em entrevista exclusiva ao ‘ge’. Carreira como fotógrafo À época, quando ainda estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Nuremberg deixou o futuro na profissão em aberto. Familiares estavam convencidos a não deixá-lo retornar à ativa, mas hoje o sentimento é outro. “Eu estou aqui dentro de casa, estava doido pra ir trabalhar no clássico, mas não tive alta. Fiquei aqui com água na boca, doido pra trabalhar, vendo meus colegas lá trabalhando e eu aqui. Infelizmente, não fui autorizado pelo médico. Estou cumprindo as ordens médicas de ficar mais quieto, pé para cima e continuando fazendo a fisioterapia para, em breve, se Deus quiser, estar de volta”, manifestou.

Apesar do desejo de retornar aos estádios, ele não garante que voltará à Arena. “Ainda tenho que pensar muito a respeito”. E o responsável? A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o torcedor acusado de lançar uma bomba no gramado dias após o ocorrido. O homem, um pedreiro de 24 anos, responderá por tentativa de homicídio – crime que prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. As forças de segurança de Minas Gerais identificaram outros 21 envolvidos nos tumultos que ocorreram na decisão do título nacional. O grupo foi reconhecido por meio das mais de 350 câmeras do estádio e responsabilizado pelo início da confusão aos 37′ da etapa final, com objetos arremessados em direção ao campo.