Atacante marca 10 gols e bate recorde na seleção sub-17 dos EUA

Jogador de 16 anos lidera goleada histórica por 22 a 0 sobre as Ilhas Virgens e bate recorde nos Estados Unidos

Chase Adams, atacante de 16 anos do Columbus Crew, entrou para a história da seleção sub-17 dos Estados Unidos ao marcar 10 gols na goleada por 22 a 0 sobre as Ilhas Virgens, em jogo válido pelas eliminatórias para o Mundial da categoria.

O jovem artilheiro já havia balançado as redes sete vezes no primeiro tempo e ainda marcou um hat-trick entre os 55 e 75 minutos, consolidando um feito raríssimo no futebol de base.