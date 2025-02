Alianza-PER x Nacional-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Alianza

O treinador Gorosito gostou do comportamento do Alianza no duelo pelo Campeonato Peruano diante do Cusco, quando o time venceu por 3 a 0, e vai manter a escalação. Caso haja alteração, Lagos sairia para a entrada do ex-Flamengo Trauco, que foi banco no último jogo. Como não terá Guerrero, vetado, Barcos comandará o ataque. Vale lembrar que o ex-Palmeiras entrou no jogo de ida e fez, de pé esquerdo, o gol que empatou a partida aos 54 minutos da etapa final.

Como chega o Nacional

O Nacional desembarcou na segunda-feira em Lima. Pedro Sarabia, treinador da equipe, disse que, embora o Nacional não tenha construído uma vantagem em casa, tem confiança em um bom resultado no Peru. Ele disse que manterá a base da partida de ida, dando liberdade para Arrúa e Diogo no ataque.

“A disputa está em aberto. Neste tipo de jogo, temos que tentar focar no que vamos fazer e como vencer!”, disse Sarabia.