Volante do Atlético entra na mira do Fluminense

O volante Otávio, do Atlético, está na mira do Fluminense para reforçar o elenco tricolor em 2025. As negociações já foram iniciadas, e a diretoria do clube carioca considera o atleta uma prioridade para a temporada.

A expectativa do Fluminense é positiva, com a intenção de avançar nas conversas nos próximos dias. Inicialmente, o alvo do Tricolor era Gustavo Cuéllar, mas o jogador, que estava no Al-Shabab, acabou sendo anunciado pelo Grêmio.