Vasco joga mal, empata com o Sampaio Corrêa e tem vaga na semifinal ameaçada

O Vasco entrou em campo nesta segunda-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela nona rodada do Campeonato Carioca. No entanto, a equipe teve mais uma atuação ruim e não conseguiu vencer no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. O Cruz-Maltino chegou a três jogos sem vitória, somando dois empates e uma derrota no clássico contra o Fluminense. Jean David teve a única boa chance de marcar. Ao final do confronto, os torcedores presentes do Gigante da Colina vaiaram a equipe.

Aliás, com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 14 pontos, portanto, ocupando a terceira colocação. Já o modesto Sampaio Corrêa é o quarto e soma 13 pontos. Os dois times dependem apenas de suas forças para confirmarem vagas nas semifinais.