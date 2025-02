Vasco divulga relacionados com saídas e entradas

O Vasco entra em campo nesta segunda-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela nona rodada da Taça Guanabara. E o Cruz-Maltino divulgou nesta própria segunda os relacionados para o jogo em questão, que ocorre às 20h (de Brasília), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ).

Dessa forma, o Vasco terá duas ausências: os meias Coutinho e Paulinho. O camisa 11 deixou o gramado no jogo contra o Fluminense por conta de dores na coxa, sendo poupado diante o Sampaio para voltar a tempo do confronto com o Flamengo, no sábado (15). Paulinho, que voltou de grave lesão, emplacou quatro jogos como titular nos últimos cinco compromissos do Gigante da Colina. Assim, ele também terá controle de carga, ficando fora do duelo desta segunda.