Sforza, do Vasco, desperta interesse de clubes da MLS e sul-americanos

Argentino perde espaço com o meio de campo cruz-maltino mais reforçado em 2025 e pode deixar o clube carioca ainda nesta janela

Sem espaço desde a chegada do técnico Fábio Carille ao Vasco, Sforza tem recebido sondagens de clubes da MLS e da América do Sul e pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências. O confronto acontece nesta segunda-feira, às 20h, na região serrana de Saquarema. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino busca abrir espaço no orçamento de transferências. Assim, o argentino aparece no final da fila na briga por uma vaga entre os titulares e não deve ter espaço.