Seleção Brasileira Sub-17 é convocada para amistosos contra o Equador

Com destaque para Gabriel Mec, do Grêmio, 23 atletas foram chamados para os jogos nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil

O técnico Dudu Patetuci convocou a Seleção Brasileira Sub-17 nesta segunda-feira (10) para disputar amistosos contra o Equador, marcados para os dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil. Então, os 23 atletas listados se apresentarão no dia 20 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e a delegação embarcará na madrugada do dia 21.

Assim, antes do primeiro amistoso, a equipe fará três sessões de treino nos dias 21, 22 e 23. Após o primeiro jogo, os treinos continuarão nos dias 25 e 26, com foco no duelo final da série. Os jogos servirão como preparação para o Sul-Americano da categoria.