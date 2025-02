São Paulo x Inter de Limeira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São-paulinos lideram o Grupo C e esperam disparar neste duelo contra o lanterna do Paulistão

Após enfrentar o Bragantino no sábado (8/2), o São Paulo volta a campo 48 horas depois. Vai enfrentar a Inter de Limeira nesta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Trata-se de uma partida adiada da primeira rodada do Campeonato Paulista, porque o Tricolor realizou parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou amistosos contra outras equipes brasileiras na FC Series.

O São Paulo tem 13 pontos e lidera o Grupo C. Já a Inter está em último no Grupo A, com cinco pontos, e na última colocação geral, com alto risco de rebaixamento. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h, com a narração de Ricardo Froede.