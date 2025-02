São Paulo tem semana agitada em Brasília antes do Choque-Rei

Tricolor vai jogar duas vezes no Mané Garrincha e terá que fazer preparação diferente antes do clássico contra o Palmeiras

O São Paulo terá uma semana agitada antes do clássico contra o Palmeiras, no dia 16 de fevereiro. Isso porque o Morumbis não estará disponível para a equipe nos próximos dois compromissos. O Tricolor vai enfrentar a Inter de Limeira e o Velo Clube no estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do Choque-Rei.