São Paulo deixa futuro de Patryck nas mãos do próprio jogador

O futuro de Patryck Lanza virou uma grande incógnita no São Paulo. Afinal, após começar a temporada como único jogador na lateral-esquerda, o atleta viu o Tricolor trazer mais duas opções para o setor (Enzo Díaz e Wendell) e caiu na hierarquia na posição. Assim, Zubeldía decidiu deixar o futuro do profissional nas mãos dele mesmo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Patryck foi titular contra o RB Bragantino no último sábado (8/02), em Bragança Paulista, mas suas chances devem diminuir nos próximos jogos. Isso porque além de Enzo Díaz, que vem sendo titular, o São Paulo conseguiu a chegada antecipada de Wendell, que já treina com o restante do elenco. Assim, o garoto deve ter uma reunião com seu empresário nos próximos dias para decidir o seu futuro.