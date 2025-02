Santos traça plano para ter Neymar ao máximo contra o Corinthians

Peixe tem preocupação com sequência apertada, mas tem expectativa para ter o craque os 90 minutos no clássico

Titular pela primeira vez após 481 dias, contra o Novorizontino, neste domingo (9/02) , o craque passará por uma análise entre funcionários do Santos e do jogador, que fazem parte do dia a dia do clube e monitoram a performance do camisa 10 para saber quanto tempo ele poderá ficar em campo em Itaquera.

“Estamos trabalhando isso diretamente com ele e com o estafe dele que se juntou a nós e que tem tido uma grande cooperação e interação com ele. Aquilo que é o conhecimento que ele tem dele mesmo. Mas um jogador com a qualidade e a experiência que ele tem, mais do que ninguém se conhece. Então temos de ser muito cuidadosos para o bem de todos”, disse Caixinha, que prosseguiu.

“Eu, como ser humano, quero jogar e quero ganhar. Como competidor e o vencedor nato que ele é, o momento é muito importante para aquilo que será a sequência e o crescimento dele. E repito, para o bem de todos, por isso temos de tomar essa decisão de uma forma muito clara com base nos dados, com base naquilo que é a forma como ele sente e com base naquilo que é a sequência em campo”, completou.

Neymar joga os 90 minutos contra o Corinthians?

Neymar trouxe ao Santos dois profissionais desde que retornou o Brasil. Ricardo Rosa, que acompanha o craque há alguns anos, e o fisioterapeuta Rafael Martini. Eles vem trabalhando com os profissionais do Peixe para monitorar o físico do atacante e definir sua minutagem nas partidas.