Rwan Cruz é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Atacante tem nome publicado no BID, mas não poderá entrar em campo contra o Flamengo por causa do regulamento do Carioca / Crédito: Jogada 10

Reforço do Botafogo, Rwan Cruz, enfim, está regularizado. O centroavante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (10) e está liberado para estrear. No entanto, não estará à disposição para o clássico com o Flamengo, na quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Como a partida é válida pela sétima rodada do Carioca, o atacante não poderá entrar em campo por causa do regulamento da competição: “Somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada”.

