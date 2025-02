Palmeiras não depende apenas de si para avançar no Paulistão

Verdão tem mais quatro rodadas no Estadual para vencer seus compromissos e torcer para tropeços de São Bernardo e Ponte Preta / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se complicou no Campeonato Paulista, ao empatar em 1 a 1 com o Água Santa, em Brasília, em seu último compromisso. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira está fora da zona de classificação para o mata-mata do Estadual e não depende das próprias forças para chegar nas quartas de final.

A equipe tem 13 pontos, sendo dois atrás da Ponte Preta, que no domingo venceu o Guarani e está em segundo, e três atrás do líder São Bernardo. Como nesta fase do Paulistão não tem confronto direto, o Palmeiras precisa torcer para tropeços dos rivais para chegar na zona de classificação. Aliás, vale lembra que restam apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos.