Matheus Pereira admite que pediu para deixar Cruzeiro e responde sobre mudar de clube no Brasil

As reclamações acintosas relacionadas à arbitragem por parte do Cruzeiro no clássico em que perdeu para o Atlético no Mineirão não foram a única dor de cabeça do lado celeste. Matheus Pereira deu uma declaração, admitindo que pediu para deixar o clube no fim da temporada de 2024.

O camisa 10 afirmou ter procurado Pedro Lourenço, dono da SAF, e Alexandre Mattos, CEO do clube, para conversar sobre o desejo de retornar ao futebol europeu.